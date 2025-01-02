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2 января, 16:33

Все попавшие в ДТП в Паттайе россияне живы

АТОР: Пострадавших в ДТП с автобусом в Таиланде россиян доставили в больницу

Российские туристы, пострадавшие в результате ДТП в Таиланде, находятся в медучреждении. Всем пассажирам автобуса оказывается необходимая помощь, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Пострадавшие туристы застрахованы и сейчас находятся в госпитале. По информации туроператора Anex, тайские партнёры в контакте с врачами и российской страховой компанией», — приводит ТАСС сообщение АТОР.

В салоне автобуса было 39 туристов, гид и водитель. Все они живы, их состояние и дополнительные данные сейчас уточняются.

СМИ назвали отказ тормозов причиной ДТП с россиянами в Паттайе
СМИ назвали отказ тормозов причиной ДТП с россиянами в Паттайе

Напомним, что сегодня автобус с российскими туристами протаранил иномарку на въезде в Паттайю, после чего въехал в бетонное ограждение. По предварительным данным, травмы получили 27 человек. Момент жуткого ДТП попал на видео.

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Ольга Сливченко
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