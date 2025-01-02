Все попавшие в ДТП в Паттайе россияне живы

Российские туристы, пострадавшие в результате ДТП в Таиланде, находятся в медучреждении. Всем пассажирам автобуса оказывается необходимая помощь, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Пострадавшие туристы застрахованы и сейчас находятся в госпитале. По информации туроператора Anex, тайские партнёры в контакте с врачами и российской страховой компанией», — приводит ТАСС сообщение АТОР.