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2 января, 14:20
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Life.ru публикует момент ДТП с туристическим автобусом с россиянами в Паттайе

SHOT: Момент аварии автобуса с российскими пассажирами в Таиланде попал на видео

Появилось видео, запечатлевшее момент ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы, на въезде в Паттайю. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Момент столкновения туристического автобуса с ограждением в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как водитель теряет управление, влетает в бетонное ограждение и внедорожник «тойота». При этом автобус ехал на большой скорости, несмотря на то, что подъезжал к пункту пропуска.

Напомним, сегодня произошло столкновение туристического автобуса с бетонным ограждением в Паттайе. Среди пассажиров также были граждане России. По предварительным данным, пострадало 27 человек.

Пять человек погибли во врезавшемся в дерево автобусе в Таиланде
Пять человек погибли во врезавшемся в дерево автобусе в Таиланде
Обложка ©

SHOT

Мария Любицкая
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