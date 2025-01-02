Life.ru публикует момент ДТП с туристическим автобусом с россиянами в Паттайе
SHOT: Момент аварии автобуса с российскими пассажирами в Таиланде попал на видео
Появилось видео, запечатлевшее момент ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы, на въезде в Паттайю. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Момент столкновения туристического автобуса с ограждением в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как водитель теряет управление, влетает в бетонное ограждение и внедорожник «тойота». При этом автобус ехал на большой скорости, несмотря на то, что подъезжал к пункту пропуска.
Напомним, сегодня произошло столкновение туристического автобуса с бетонным ограждением в Паттайе. Среди пассажиров также были граждане России. По предварительным данным, пострадало 27 человек.
SHOT