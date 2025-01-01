Пять человек погибли во врезавшемся в дерево автобусе в Таиланде

В Таиланде произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса. Инцидент случился в провинции Сураттхани. Пять человек погибли, ещё 30 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщила газета «Тхаи Рат».

Автобус арендовала группа жителей провинции Самутсакхон, расположенной недалеко от Бангкока. Они направлялись в провинцию Ялла на юге страны. На крутом повороте в Сураттхани транспортное средство вылетело с дороги, врезалось в дерево и перевернулось.

Среди погибших оказались трое мужчин и одна женщина. Все они скончались на месте. Раненых доставили в ближайшие больницы для оказания помощи. Спасатели, которые извлекали пострадавших из автобуса, отметили, что большинство пассажиров были пенсионерами из Самутсакхона.