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1 января, 20:06

Пять человек погибли во врезавшемся в дерево автобусе в Таиланде

В Таиланде произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса. Инцидент случился в провинции Сураттхани. Пять человек погибли, ещё 30 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщила газета «Тхаи Рат».

Автобус арендовала группа жителей провинции Самутсакхон, расположенной недалеко от Бангкока. Они направлялись в провинцию Ялла на юге страны. На крутом повороте в Сураттхани транспортное средство вылетело с дороги, врезалось в дерево и перевернулось.

Муж пострадавшей в жутком ДТП на Пхукете со слезами на глазах обратился за помощью
Муж пострадавшей в жутком ДТП на Пхукете со слезами на глазах обратился за помощью

Среди погибших оказались трое мужчин и одна женщина. Все они скончались на месте. Раненых доставили в ближайшие больницы для оказания помощи. Спасатели, которые извлекали пострадавших из автобуса, отметили, что большинство пассажиров были пенсионерами из Самутсакхона.

Ранее, в канун Нового года, в Уфе произошло другое ДТП. На заснеженной трассе столкнулись шесть автомобилей. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BJP7images

Лия Мурадьян
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