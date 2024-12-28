Муж пострадавшей в жутком ДТП на Пхукете со слезами на глазах обратился за помощью

Убитый горем муж пострадавшей на Пхукете россиянки рассказал SHOT, что они уже потратили всю страховку. В тайской клинике женщине лежать ещё минимум две недели. Семья просит помощи.

Супруг россиянки, пострадавшей в Таиланде, рассказал о её состоянии и лечении. Видео © Telegram / SHOT

В беседе с телеграм-каналом Евгений рассказал, что в тот страшный день они со Светланой уже возвращались в отель и не доехали до места всего 12 минут. Всё произошло на крутом повороте, где они двигались со скоростью 30 км/ч. Навстречу им ехал грузовик, который внезапно выскочил на их полосу. Евгений попытался уклониться, и в этот момент из фуры вылетел трёхметровый швеллер, который пробил ногу Светлане, а мужчине разорвал пальцы на правой руке. Водитель грузовика остановился, но затем уехал с места ДТП. После случившегося тайцы вместо того, чтобы вызвать скорую, снимали происходящее на телефон.

«Поражён вообще отношением людей. Насколько они то ли ещё где-то в каком-то животном мире живут. Массовая привычка снимать хайпы, выкладывать на телефоны, я не знаю, что это, но они просто снимали, не вызывали скорую. Я просто просил, орал, умолял, чтобы они вызвали скорую, а они просто делали видео. <...> Мы прощались с ней ещё на дороге», — поделился Евгений.

В госпитале «Бангкок» на Пхукете потребовали предоставить около 400 тысяч бат (117 тысяч рублей) и быстро организовать связь со страховой. В противном случае Светлане грозила ампутация ноги. Первая операция длилась около пяти часов, после чего врачи начали восстанавливать кость. Медики обнадёжили Евгения и Светлану, заявив, что женщина, скорее всего, сможет ходить, но на восстановление потребуется много времени. Каждая операция стоит около 190 000 бат (примерно 559 тысяч рублей), и потребуется 4–5 операций. Супруги уже израсходовали все 50 тысяч долларов страховых, и дальнейшие расходы будут покрываться из собственных средств. Предварительно, Светлана проведёт в больнице ещё две недели, и только после этого её состояние позволит вернуться в Нижний Новгород.

«Очень хотелось, чтобы она смогла ходить. Земляки, помогите нам. Буду всем благодарен», — обратился Евгений к россиянам со слезами на глазах.

42-летний Евгений Хорев и его 40-летняя жена Светлана проживают в Нижнем Новгороде, дома их ждут трёхлетний сын и 13-летняя дочь. Мужчина занимается продажей строительного оборудования, а его супруга сидит с детьми и продаёт в соцсетях одежду.