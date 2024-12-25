Врачи бросили россиянина с жуткими травмами корчиться от боли после падения с водопада на Бали

Российский турист сорвался с 25-метрового водопада в балийском Убуде, сломал позвоночник и остался без обезболивающих в местной больнице. Также при падении ему пробило лёгкое, пишет SHOT.

Россиянин в больнице Sanglah. Видео © SHOT

34-летний Виктор решил самостоятельно отправиться к большому водопаду, забрался на вершину, но сорвался. Мужчина рассказал, что в местной больнице Sanglah медперсонал не отвечал на его вызовы, отказывался убирать пустые бутылки и мыть пациента. Поэтому туристу пришлось нанимать местную сиделку, которая ухаживала за ним.





По словам путешественника, когда он готовился к транспортировке и попытался сесть, врачи привязали его к койке, чтобы он не двигался и не травмировал позвоночник. В палату к россиянину заходили раз в четыре часа, поэтому ему приходилось стучать по стенам, чтобы позвать медперсонал.

В критическом состоянии Виктора эвакуировали домой в Россию. Перед полётом его заставили заплатить штраф 10 млн индонезийских рупий (62 тысячи рублей) за просроченную визу. Перелёт выдался сложный из-за сильных болей, сейчас российские врачи оказывают всю необходимую помощь.