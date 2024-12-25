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25 декабря, 05:20

Врачи бросили россиянина с жуткими травмами корчиться от боли после падения с водопада на Бали

Россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали и сломал позвоночник

Российский турист сорвался с 25-метрового водопада в балийском Убуде, сломал позвоночник и остался без обезболивающих в местной больнице. Также при падении ему пробило лёгкое, пишет SHOT.

Россиянин в больнице Sanglah. Видео © SHOT

34-летний Виктор решил самостоятельно отправиться к большому водопаду, забрался на вершину, но сорвался. Мужчина рассказал, что в местной больнице Sanglah медперсонал не отвечал на его вызовы, отказывался убирать пустые бутылки и мыть пациента. Поэтому туристу пришлось нанимать местную сиделку, которая ухаживала за ним.

  • Россиянин в больнице Sanglah. Фото © SHOT
    Россиянин в больнице Sanglah. Фото © SHOT
  • Россиянина эвакуировали на родину. Фото © SHOT
    Россиянина эвакуировали на родину. Фото © SHOT

Россиянин в больнице Sanglah. Фото © SHOT

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По словам путешественника, когда он готовился к транспортировке и попытался сесть, врачи привязали его к койке, чтобы он не двигался и не травмировал позвоночник. В палату к россиянину заходили раз в четыре часа, поэтому ему приходилось стучать по стенам, чтобы позвать медперсонал. 

В критическом состоянии Виктора эвакуировали домой в Россию. Перед полётом его заставили заплатить штраф 10 млн индонезийских рупий (62 тысячи рублей) за просроченную визу. Перелёт выдался сложный из-за сильных болей, сейчас российские врачи оказывают всю необходимую помощь.

Сотни россиян застряли на Бали из-за извержения вулкана
Сотни россиян застряли на Бали из-за извержения вулкана

А ранее Life.ru рассказывал о наших соотечественниках, которые на отдыхе в Таиланде едва не оказались в открытом океане во время экскурсии до островов Симилан в Андаманском море. Всё дело в том, что на их судне закончилось топливо. Как назло, ещё и устройство связи начало сбоить. В итоге подмога всё же явилась, но лишь спустя три часа.

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SHOT

Андрей Бражников
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