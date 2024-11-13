В Таиланде 40 россиян три часа молили о помощи на катере без топлива в окружении акул

40 российских туристов едва не отправились в открытый океан от берегов Таиланда — у лодки закончилось топливо, а транспондер (устройство для связи) начал сбоить. В итоге людей искали три часа, сообщает Mash.

Катер с российскими туристами у берегов Таиланда. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл, когда туристы отправились на экскурсию до островов Симилан в Андаманском море. Когда топливный бак катера опустел, экипаж начал посылать сигналы о помощи. Подмога появилась лишь спустя три часа.

Этого времени хватило, чтобы судно течением отнесло к территориальным водам соседней Индонезии. Катер двигался в сторону Индийского океана, а вокруг него по кругу плавали серые и белые акулы. Капитан, со слов туристов слов, выглядел уверенно и сохранял бодрость духа. В итоге всё закончилось хорошо — людей доставили на сушу. Туроператор, впрочем, попросил доплатить за острые впечатления, пообещав им фруктовые наборы в качестве компенсации морального вреда.