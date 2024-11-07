Посольство вмешалось в скандал с застрявшими в Японии россиянами с крузного лайнера

«7 ноября в Консульский отдел Посольства России в Японии обратилось порядка 50 граждан РФ (по телефону и электронной почте) с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов г.Токио в Шанхай, далее — в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама», — говорится в тексте.

Ранее Life.ru рассказывал, что до 600 российских туристов застряли на круизном лайнере «Спектр морей» в японском порту. По словам пассажиров, на борту много детей, люди пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта. Корабль должен был совершить круиз до Шанхая, но из-за поломки так и не вышел в море, хотя пассажиры уже были на борту. По последним данным, судно отремонтировано и должно отправиться в рейс 8 ноября, однако прибытие обратно состоится только 11 ноября. Российские туристы переживают, что тогда у них сгорят обратные билеты, купленные на 10 ноября, стоимость которых была космической.