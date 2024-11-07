Посольство вмешалось в скандал с застрявшими в Японии россиянами с крузного лайнера
Посольство РФ в Японии получило 50 жалоб россиян с лайнера «Спектр морей»
Российское посольство оперативно связалось с Иммиграционной службой Японии, чтобы помочь нашим туристам покинуть судно «Спектр морей», заблокированное в японском порту из-за поломки. У россиян истекли транзитные визы после переноса даты отплытия. Ситуацию ведомство прокомментировало в своём телеграм-канале.
«7 ноября в Консульский отдел Посольства России в Японии обратилось порядка 50 граждан РФ (по телефону и электронной почте) с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов г.Токио в Шанхай, далее — в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама», — говорится в тексте.
Дипмиссия уточнила, что на борту корабля находится 538 граждан нашей страны, у которых уже истёк срок действия транзитных виз. Японская сторона сообщила посольству РФ, что готова помочь россиянам выехать из страны, но при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит сломавшийся лайнер.
Ранее Life.ru рассказывал, что до 600 российских туристов застряли на круизном лайнере «Спектр морей» в японском порту. По словам пассажиров, на борту много детей, люди пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта. Корабль должен был совершить круиз до Шанхая, но из-за поломки так и не вышел в море, хотя пассажиры уже были на борту. По последним данным, судно отремонтировано и должно отправиться в рейс 8 ноября, однако прибытие обратно состоится только 11 ноября. Российские туристы переживают, что тогда у них сгорят обратные билеты, купленные на 10 ноября, стоимость которых была космической.