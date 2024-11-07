Почти 600 россиян взяли в «‎заложники» в японском порту из-за поломки круизного лайнера

Порядка 500-600 российских туристов застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) в порту Йокогама. Об этом РБК узнал от пассажиров из РФ.

Лайнер с россиянами должен был 9 ноября прибыть в конечную точку круиза – Шанхай, однако выйти из порта Йокогамы он не смог в связи с технической неисправностью. По словам пассажиров, на борту много детей, люди пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта. Россияне говорят, что собственник судна Royal Caribbean International «не даёт представителей».

«Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию. Решить вопрос можно было бы, если власти Японии разрешили бы россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10.00 местного времени 08 ноября. Тогда россияне смогли бы купить билеты на рейс в Шанхай и прибыть в него практически в срок первоначальных планов для последующего убытия в Россию», — пожаловалась пассажирка Юлия.