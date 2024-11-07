Почти 600 россиян взяли в «заложники» в японском порту из-за поломки круизного лайнера
500 россиян застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера «Спектр морей»
«Спектр морей» (Spectrum of the Seas). Фото © cruisestime
Порядка 500-600 российских туристов застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) в порту Йокогама. Об этом РБК узнал от пассажиров из РФ.
Лайнер с россиянами должен был 9 ноября прибыть в конечную точку круиза – Шанхай, однако выйти из порта Йокогамы он не смог в связи с технической неисправностью. По словам пассажиров, на борту много детей, люди пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта. Россияне говорят, что собственник судна Royal Caribbean International «не даёт представителей».
«Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию. Решить вопрос можно было бы, если власти Японии разрешили бы россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10.00 местного времени 08 ноября. Тогда россияне смогли бы купить билеты на рейс в Шанхай и прибыть в него практически в срок первоначальных планов для последующего убытия в Россию», — пожаловалась пассажирка Юлия.
Ранее российские туристы застряли в аэропорту Хургады и более 10 часов пробыли в ожидании вылета без воды и еды. Как сообщалось, самолёт Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево ещё вчера, в 17 часов вечера. Всех туристов привезли в аэропорт Хургады, однако борт в небо так и не поднялся.