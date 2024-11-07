600 российских пленников с застрявшего в Японии лайнера подкупили бесплатным алкоголем

Этот шаг был предпринят компанией, чтобы улучшить настроение изнурённых пассажиров, которые провели на борту уже несколько дней. С учетом того, что до Шанхая им предстоят ещё четыре дня пути, многие пассажиры теперь воспринимают «плен‎» не так уж и негативно. А вот компании предстоит решить все вопросы с доставкой пассажиров в конечный пункт назначения.