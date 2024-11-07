600 российских пленников с застрявшего в Японии лайнера подкупили бесплатным алкоголем
На застрявшем в Японии лайнере с россиянами сделали весь алкоголь бесплатным
«Спектр морей» (Spectrum of the Seas). Фото © cruisestime
На застрявшем в Японии лайнере с около 600 российскими туристами было принято решение сделать алкоголь бесплатным, пишет Telegram-канал SHOT.
Этот шаг был предпринят компанией, чтобы улучшить настроение изнурённых пассажиров, которые провели на борту уже несколько дней. С учетом того, что до Шанхая им предстоят ещё четыре дня пути, многие пассажиры теперь воспринимают «плен» не так уж и негативно. А вот компании предстоит решить все вопросы с доставкой пассажиров в конечный пункт назначения.
Ранее Life.ru рассказывал, что до 600 российских туристов застряли на круизном лайнере «Спектр морей» в японском порту. По словам пассажиров, на борту много детей, люди пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта.