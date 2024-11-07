Life.ru узнал детали «‎адского круиза» 600 россиян на лайнере в Японии

Застрявшие на борту круизного лайнера «Спектр морей» российские туристы не смогут полететь домой, поскольку их авиабилеты стоимостью в 100 тысяч рублей сгорели, а других средств на обратную дорогу нет, ведь новый билет будет стоить уже вдвое дороже. Об этом сообщает SHOT.

Посадка россиян на борт лайнера «Спектр морей». Видео © Telegram / SHOT

Отправиться в круиз на лайнере Spectrum of the Seas стоит около 1000 евро. Российские туристы на борту сообщили, что у всех их соотечественников были обратные билеты на 9-10 ноября. Однако капитан заявил, что судно не спеша отправится в Шанхай завтра, когда будет закончен ремонт. Вернётся оно примерно 11 ноября, из-за чего отдыхающие не смогут успеть в аэропорт на обратный рейс. При это, согласно правилам безвизового транзита через Шанхай, порядка 600 путешественников из РФ должны в течение 144 часов вылететь прямым рейсом в другую страну.

Еда на борту круизного лайнера. Фото © Telegram / SHOT

Теперь туристам не дают покинуть лайнер. Но положительные моменты в истории тоже нашлись: им дают дополнительные порции еды, а весь алкоголь после распоряжения руководства компании резко стал для всех бесплатным. Теперь четыре дня пути до Шанхая пройдут в более весёлой атмосфере, чем могли бы, учитывая общее положение.