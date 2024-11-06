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Регион
6 ноября, 14:39

Гамарджоба или привет? Российским туристам дали подсказку, как разговаривать в Грузии

Побывавший в Грузии корреспондент RG.ru заявил, что не увидел агрессии к русским

С момента начала СВО отношение к российским туристам в некоторых странах заметно ухудшилось. Особенно часто пользователи Интернета пишут о неприязни к русским со стороны грузин. Якобы в кафе приезжих из РФ отказываются обслуживать, а в иных случаях могут и вовсе послать куда подальше. Так ли это, узнал корреспондент RG.ru Игорь Елков, прогулявшись по улочкам в Тбилиси.

По словам журналиста, грузинского языка он практически не знает, кроме штатных словечек типа «гамарджоба» («здравствуйте»), «мадлоба» («спасибо») и «нахвамдис» («до свидания»). Однако это не помешало ему наладить общение с местными жителями. Грузины в большинстве своём знают русский язык, хоть и отказываются на нём говорить.

«На вопрос: «Говорите ли на русском?» — постоянно слышу в ответ категоричное: «Нет». Но самое смешное начинается потом. Сказав «нет», со мной спокойно говорят на русском», — поделился деталями представитель СМИ.

Также он решил проверить кафе, которое обвиняют в русофобии. Сотрудники заведения вопреки негативным отзывам встретили российского туриста доброжелательно и обслужили без проблем.

«Дальнейший рейд по кафе и ресторанам показал: чем выше цены, тем беспроблемнее общение на русском. Вывод простой: не знаете грузинский и английский — берите с собой больше наличных», — посоветовал журналист.

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А ранее Life.ru писал, что с начала года Грузия закупила у России пива на рекордные 1,7 млн долларов. Это на 26% больше, чем в прошлом году. К слову, в этом году РФ стала вторым поставщиком пива в Грузию. Первое место заняла Германия (4,6 млн долларов), а третье — Турция (1,5 млн долларов).

Обложка ©

RG.ru / Игорь Елков

Алёна Зиновьева
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