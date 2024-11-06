Гамарджоба или привет? Российским туристам дали подсказку, как разговаривать в Грузии

С момента начала СВО отношение к российским туристам в некоторых странах заметно ухудшилось. Особенно часто пользователи Интернета пишут о неприязни к русским со стороны грузин. Якобы в кафе приезжих из РФ отказываются обслуживать, а в иных случаях могут и вовсе послать куда подальше. Так ли это, узнал корреспондент RG.ru Игорь Елков, прогулявшись по улочкам в Тбилиси.

По словам журналиста, грузинского языка он практически не знает, кроме штатных словечек типа «гамарджоба» («здравствуйте»), «мадлоба» («спасибо») и «нахвамдис» («до свидания»). Однако это не помешало ему наладить общение с местными жителями. Грузины в большинстве своём знают русский язык, хоть и отказываются на нём говорить.

«На вопрос: «Говорите ли на русском?» — постоянно слышу в ответ категоричное: «Нет». Но самое смешное начинается потом. Сказав «нет», со мной спокойно говорят на русском», — поделился деталями представитель СМИ.

Также он решил проверить кафе, которое обвиняют в русофобии. Сотрудники заведения вопреки негативным отзывам встретили российского туриста доброжелательно и обслужили без проблем.

«Дальнейший рейд по кафе и ресторанам показал: чем выше цены, тем беспроблемнее общение на русском. Вывод простой: не знаете грузинский и английский — берите с собой больше наличных», — посоветовал журналист.