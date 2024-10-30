«Под дулом пистолета»: Захарова рассказала, как Запад хочет сломить проснувшихся грузин

В Грузии в настоящее время происходит борьба народа за национальное историческое существование. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что происходит в Грузии, это битва грузинского народа за своё национальное историческое существование. Это уже не просто о достоинстве идёт речь, а просто о существовании», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.