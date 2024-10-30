«Под дулом пистолета»: Захарова рассказала, как Запад хочет сломить проснувшихся грузин
Захарова заявила, что в Грузии идёт борьба народа за национальное существование
Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
В Грузии в настоящее время происходит борьба народа за национальное историческое существование. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«То, что происходит в Грузии, это битва грузинского народа за своё национальное историческое существование. Это уже не просто о достоинстве идёт речь, а просто о существовании», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова дополнила, что в Грузии не просто сброшены маски — там уже начался настоящий бой, в котором людям пытаются «под дулом пистолета» навязать ультралиберальную повестку. По словам дипломата, Запад угрожает прекратить помощь и финансирование в случае отказа.
Напомним, что 28 октября в Тбилиси начался массовый протест членов оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов — победу правящей «Грузинской мечты». На митинге, в частности, выступила президент Саломе Зурабишвили, которая, по конституции, должна придерживаться политического нейтралитета. Политик заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы. Тем временем акция оппозиции в Тбилиси объявлена завершённой. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться. На Западе тем временем звучат угрозы в адрес Тбилиси, на них уже успели отреагировать в Кремле.