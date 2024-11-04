Названа страна, закупившая у России пива на рекордные $1,7 млн
С начала года Грузия закупила у России пива на рекордную сумму в $1,7 млн
С начала текущего года Грузия закупила у России пива на рекордную сумму в 1,7 миллиона долларов — это на 26% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Нацстат Грузии.
В ведомстве отметили, что результат 2024 года стал максимальным с 2009-го, за всё время ведения статистики. При этом в сентябре грузинская сторона сократила покупки пенного из России в 1,9 раза по сравнению с августом (до 143 тысяч долларов) и в 1,6 раза по сравнению с сентябрём прошлого года.
К слову, в этом году Россия стала вторым поставщиком пива в Грузию. Первое место заняла Германия (4,6 миллиона долларов), а третье – Турция (1,5 миллиона долларов).
А ранее Life.ru писал об одном из самых значимых плюсов пива. Исследования показывают, что нефильтрованный ячмень благоприятно воздействует на кишечную микрофлору и улучшает аппетит у некоторых людей. При этом стоит помнить, что чрезмерное употребление пенного грозит нарушением функций печени.
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