Названа страна, закупившая у России пива на рекордные $1,7 млн

С начала текущего года Грузия закупила у России пива на рекордную сумму в 1,7 миллиона долларов — это на 26% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Нацстат Грузии.

В ведомстве отметили, что результат 2024 года стал максимальным с 2009-го, за всё время ведения статистики. При этом в сентябре грузинская сторона сократила покупки пенного из России в 1,9 раза по сравнению с августом (до 143 тысяч долларов) и в 1,6 раза по сравнению с сентябрём прошлого года.

К слову, в этом году Россия стала вторым поставщиком пива в Грузию. Первое место заняла Германия (4,6 миллиона долларов), а третье – Турция (1,5 миллиона долларов).