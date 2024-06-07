Врач назвал один из немногих плюсов употребления пива
Врач Белоусов: Пиво может улучшать аппетит у некоторых людей
Некоторым людям пиво может помочь улучшить аппетит. Об этом рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
По его словам, исследования показывают, что нефильтрованный ячмень может оказывать благоприятное воздействие на состав кишечной микрофлоры. При этом стоит помнить, что малое количество напитка не опасно для печени, но увеличенное потребление алкоголя в любом виде грозит нарушением её функций и развитием жировой дистрофии.
"При этом минусов может быть больше. Алкоголь, содержащийся в пиве, может раздражать слизистую оболочку желудка, что может привести к усилению симптомов гастрита, язвы желудка или рефлюкс-эзофагита", — отметил гастроэнтеролог в беседе с РИАМО.
Кроме того, злоупотребление пивом чревато усилением пищеварительных проблем, таких как вздутие, изжога, рвота и диарея, заключил эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал, что пиво на полках российских супермаркетов подорожает ещё сильнее. С начала года в регионах рост цен составил 10–15%, а к концу ожидается 30%. Кстати, во вторую субботу июня в России ежегодно отмечается День пивовара. Этот праздник был учреждён в 2003 году, чтобы развить в стране культуру потребления пива, поднять престиж профессии пивовара и сформировать традиции пивоварения.
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