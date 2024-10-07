Любители пенного обвинили «Балтику» в хамской акции и собрались устроить пивной бойкот

Любители пенного обвинили «Балтику» в хамской акции и намерены устроить пивной бойкот. Они литрами пили пиво всё лето, чтобы получить коллекционные кружки, но их на всех не хватило. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Покупатели возмущены акцией от бренда «Жатецкий гусь», её суть — скупать напитки, вводить найденные коды и зарабатывать «хмели». Как только человек выпьет свою «норму» и получит 30 жетонов, а это минимум 20–30 литров пива, он сможет получить фирменную кружку. Но 2,6 тысячи выпущенных сувениров не хватило на всех любителей пенного — они закончились. По словам участников акции, призы получил тот, кто более оперативно выпил свою «норму».

Сейчас счастливчики, получившие кружки, пытаются окупить свои вложения в пивные напитки. На 30 банок пива они потратили 2100 рублей, а продают сувенир на барахолках — за 3500. А те, кто остался и без денег, и без кружек, пообещали больше «не давиться пивом» и внимательно читать оферту.