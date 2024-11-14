Сотни россиян застряли на Бали из-за извержения вулкана

Россияне застряли на Бали из-за извержения вулкана. Сотням туристов приходится ночевать в аэропорту в ожидании возобновления рейсов. Об этом сообщает SHOT.

Вулкан Левотоби Лаки-лаки. Видео © SHOT

Вулкан Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес начал мощнейше извергаться в ночь на 4 ноября, погибли 10 человек. Сейчас он продолжает активничать. По прогнозам, скоро пепел дойдёт и до самого Бали. Авиакомпании массово отменяют международные рейсы в Индонезию и обратно, их число уже превысило 80.

Как рассказала SHOT одна из туристок, москвичка Елена, они уже вторые сутки ночуют в терминале Денпасара. Им не предоставили ни воду, ни еду, ни отель. Представители China Southern Airlines предложили забронировать билеты на будущее за свой счёт. При этом цены на рейсы до Москвы из-за ЧП сейчас конские — доходят до 700 тысяч рублей.

«В аэропорту осталось много людей, у которых нет денег ни на билеты, ни на проживание, ни на питание. Предлагают сделать запрос на возврат средств, но максимальная сумма возврата 100 тысяч рублей, при том что билеты стоят от 250 тысяч. И заявление они будут рассматривать в течение 60 дней. Вопрос, как нам улететь с Бали?» — рассказала Елена.

Посольство советует россиянам, находящимся на Бали, избегать районов извержения вулкана. Он до сих пор очень опасен. Ожидается, что полёты возобновят не раньше, чем через несколько дней.