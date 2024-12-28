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28 декабря, 06:04

Железная балка слетела с грузовика и насквозь пронзила российскую туристку в Таиланде

SHOT: Железная балка насквозь пробила ногу российской туристке в Таиланде

Железная балка пробила российскую туристку насквозь во время поездки на мопеде в Таиланде. Обложка © Telegram / SHOT

Железная балка пробила российскую туристку насквозь во время поездки на мопеде в Таиланде. Обложка © Telegram / SHOT

Во время поездки на мопеде в Таиланде российская туристка стала жертвой несчастного случая, когда железная балка пробила её насквозь. Девушка чудом выжила, но сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице. Страховая компания сообщила, что лимит на медицинские расходы исчерпан.

Железная балка пробила российскую туристку насквозь во время поездки на мопеде в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT

SHOT рассказывает о трагическом инциденте, произошедшем с семейной парой из Нижнего Новгорода на острове Пхукет. Евгений и Светлана Хоревы прибыли в Таиланд 21 декабря вместе с родственниками. На следующий день они арендовали мопед, чтобы осмотреть достопримечательности (при этом у них были международные права, оба были в шлемах и находились в трезвом состоянии). На обратном пути с грузовика вылетел металлический трёхметровый швеллер, который сбил Светлану с байка и пробил ей ногу. Евгений также пострадал — у него открытый перелом пальцев правой руки. Иссечённая кровью девушка лежала на асфальте, а её муж прижимал раненую ногу, чтобы уменьшить кровопотерю.

Светлану срочно доставили в больницу, где начали выяснять наличие страховки и требовать дополнительные деньги. Мужчина собрал необходимую сумму и уладил документы, только после чего врачи начали лечение. В настоящее время Светлане провели несколько операций, но средства на страховку закончились, и теперь пара должна больнице 1,3 миллиона рублей.

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Это не первый трагический случай с российскими туристами в Таиланде. Недавно смертельный инцидент произошёл с врачом из Кирова, который приехал туда отдохнуть. В Таиланде он решил сходить на массаж, после чего умер.

Оксана Попова
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