Турист из России прилетел в Таиланд, пошёл на массаж и умер

Врач из Кирова приехал отдохнуть в Таиланд. Тамм он посетил сеанс массажа, после которого умер. Об инциденте сообщил телеграм-канал Mash.

В Паттайю Сергей Колчанов прилетел 15 декабря с девушкой. На курорте пара разругалась и турист отправился на массаж, чтобы снять стресс. После сеанса у него закружилась голова и он упал с лестницы лицом вниз. Работники заведения вызвали скорую помощь. Сергея госпитализировали. После суток в реанимации россиянин умер. Через месяц ему могла исполниться 50 лет.