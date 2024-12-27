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27 декабря, 13:12

Турист из России прилетел в Таиланд, пошёл на массаж и умер

Mash: Врач из Кирова умер после сеанса расслабляющего массажа в Таиланде

Врач из Кирова приехал отдохнуть в Таиланд. Тамм он посетил сеанс массажа, после которого умер. Об инциденте сообщил телеграм-канал Mash.

Российский врач, который умер в Таиланде после массажа. Фото © Mash

Российский врач, который умер в Таиланде после массажа. Фото © Mash

В Паттайю Сергей Колчанов прилетел 15 декабря с девушкой. На курорте пара разругалась и турист отправился на массаж, чтобы снять стресс. После сеанса у него закружилась голова и он упал с лестницы лицом вниз. Работники заведения вызвали скорую помощь. Сергея госпитализировали. После суток в реанимации россиянин умер. Через месяц ему могла исполниться 50 лет.

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Ранее Life.ru писал, что австралиец на гидроцикле насмерть переехал российского туриста в Таиланде. Погибшему было 58 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Николай Рюмин
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