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22 декабря, 10:44

Австралиец на гидроцикле насмерть переехал российского туриста в Таиланде

В акватории острова Пхукет австралиец насмерть переехал купающегося российского туриста во время катания на гидроцикле. Об этом инциденте рассказал телеграм-канал Mash.

Австралиец переехал российского туриста. Видео © Mash

Изъятие тела российского туриста из воды. Фото © Mash

Изъятие тела российского туриста из воды. Фото © Mash

Сообщается, что 25-летний Дэвид Роберт катался на побережье, когда наехал на россиянина. После этого он сразу скрылся, собрал вещи в отеле и уехал. Вскоре рыбаки выловили 58-летнего Кирилла Г. Отыскать убийцу смогли на соседнем острове с помощью камер наблюдения. Ему выдвинули обвинения в халатности, повлёкшей смерть, свою вину он отрицал ещё на допросе.

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Недавно семеро тайских полицейских не смогли задержать одного русскоговорящего туриста, который устроил заварушку возле отеля в районе Карон. Сообщается, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Он кидался на стражей порядка со звериным воплем под крики собственных детей, которы умоляли его уняться.

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Life.ru / Шедеврум

Николай Рюмин
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