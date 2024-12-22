Австралиец на гидроцикле насмерть переехал российского туриста в Таиланде

В акватории острова Пхукет австралиец насмерть переехал купающегося российского туриста во время катания на гидроцикле. Об этом инциденте рассказал телеграм-канал Mash.

Австралиец переехал российского туриста. Видео © Mash

Изъятие тела российского туриста из воды. Фото © Mash

Сообщается, что 25-летний Дэвид Роберт катался на побережье, когда наехал на россиянина. После этого он сразу скрылся, собрал вещи в отеле и уехал. Вскоре рыбаки выловили 58-летнего Кирилла Г. Отыскать убийцу смогли на соседнем острове с помощью камер наблюдения. Ему выдвинули обвинения в халатности, повлёкшей смерть, свою вину он отрицал ещё на допросе.