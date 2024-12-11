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11 декабря, 08:03

Семеро тайских полицейских не смогли скрутить «русского Халка» в одних трусах

Опубликовано видео, как русскоговорящий турист кидается на тайских полицейских

Семеро тайских полицейских не смогли заломать одного русскоговорящего туриста, который устроил заварушку возле отеля в районе Карон. Судя по видео SHOT, мужчина находился в неадекватном состоянии. Он набросился на стражей порядка со звериным воплем под крики собственных детей, которы умоляли его уняться.

Семеро тайских полицейских не смогли скрутить «русского Халка» в одних трусах. Видео © SHOT

Что именно пошло не так, до сих пор неизвестно.

А ранее тайская актриса обвинила россиянина в избиении её брата. Чалида Виджитвонгтонг требует не выпускать мужчину из страны и арестовать его.

На Пхукете неизвестные разгромили русский ресторан, где угощали блинами, борщом и пельменями
На Пхукете неизвестные разгромили русский ресторан, где угощали блинами, борщом и пельменями
Обложка ©

SHOT

Марина Фещенко
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