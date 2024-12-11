Семеро тайских полицейских не смогли скрутить «русского Халка» в одних трусах
Опубликовано видео, как русскоговорящий турист кидается на тайских полицейских
Семеро тайских полицейских не смогли заломать одного русскоговорящего туриста, который устроил заварушку возле отеля в районе Карон. Судя по видео SHOT, мужчина находился в неадекватном состоянии. Он набросился на стражей порядка со звериным воплем под крики собственных детей, которы умоляли его уняться.
Семеро тайских полицейских не смогли скрутить «русского Халка» в одних трусах. Видео © SHOT
Что именно пошло не так, до сих пор неизвестно.
А ранее тайская актриса обвинила россиянина в избиении её брата. Чалида Виджитвонгтонг требует не выпускать мужчину из страны и арестовать его.