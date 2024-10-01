Тайская актриса обвинила туриста из России в избиении её брата
В Таиланде местная актриса обвинила россиянина в избиении её брата. Чалида Виджитвонгтонг требует не выпускать мужчину из страны и арестовать его, об этом сообщает местное издание Thaiger.
Избиение 30-летнего гражданина Таиланда российским туристом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @mint_chalida
25 сентября 30-летний владелец кафе Ratchada Soi 3* Мосс Рачан приехал поздним вечером в заведение: ему позвонили сотрудники с просьбой разобраться с двумя нетрезвыми иностранными гостями, которые вели себя агрессивно и нападали на персонал. Дебоширов угомонить не удалось: они налетели на директора, избив его кулаками, один из туристов ударил его в лицо ногой. Местные СМИ утверждают, что нападавший — россиянин с нарушением слуха.
Пострадавший обратился за помощью к медикам, а спустя три дня написал заявление в полицию. Полицейские не стали арестовывать туриста, так как 3 октября он сам должен уехать из страны. Тогда за брата вступилась его сестра, актриса Чалида Виджитвонгтонг, на которую подписано более 5 млн человек в соцсетях. Она обвинила полицейских в бездействии, сославшись на жуткие кадры драки, и потребовала привлечь русского туриста по всей строгости закона. Также актриса была удивлена, почему полиция не провела срочный тест на наркотики у иностранца.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как группа неизвестных совершила серию налётов на ресторан русской кухни на Пхукете. Местные СМИ со ссылкой на информацию от полиции утверждают, будто напали на заведение иностранцы недовольные рестораном, который посещают множество россиян.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @mint_chalida