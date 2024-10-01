Тайская актриса обвинила туриста из России в избиении её брата

В Таиланде местная актриса обвинила россиянина в избиении её брата. Чалида Виджитвонгтонг требует не выпускать мужчину из страны и арестовать его, об этом сообщает местное издание Thaiger.

Избиение 30-летнего гражданина Таиланда российским туристом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @mint_chalida

25 сентября 30-летний владелец кафе Ratchada Soi 3* Мосс Рачан приехал поздним вечером в заведение: ему позвонили сотрудники с просьбой разобраться с двумя нетрезвыми иностранными гостями, которые вели себя агрессивно и нападали на персонал. Дебоширов угомонить не удалось: они налетели на директора, избив его кулаками, один из туристов ударил его в лицо ногой. Местные СМИ утверждают, что нападавший — россиянин с нарушением слуха.

Пострадавший обратился за помощью к медикам, а спустя три дня написал заявление в полицию. Полицейские не стали арестовывать туриста, так как 3 октября он сам должен уехать из страны. Тогда за брата вступилась его сестра, актриса Чалида Виджитвонгтонг, на которую подписано более 5 млн человек в соцсетях. Она обвинила полицейских в бездействии, сославшись на жуткие кадры драки, и потребовала привлечь русского туриста по всей строгости закона. Также актриса была удивлена, почему полиция не провела срочный тест на наркотики у иностранца.