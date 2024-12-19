Турист из Турции пошёл в гости у двум феям в Петербурге и попал в заложники
В Петербурге задержаны четверо аферистов за вымогательство 1 млн у туриста
В Санкт-Петербурге 24-летний турист из Турции оказался жертвой мошенников и едва не попал за решётку по статье о хранении наркотиков, полиция задержала четырёх подозреваемых. О случившемся сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Турист из Турции попался мошенникам в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Иностранец приехал в Петербург на новогодние каникулы. Он познакомился с двумя девушками в Сети, которые предложили ему провести романтический вечер в своей квартире. Мужчина согласился, но ему было выдвинуто условие — он должен достать наркотики для большего веселья. Турист вспомнил о своём знакомом, позвонил ему и попросил привезти 5 граммов марихуаны. Когда иностранец поднялся в квартиру к девушкам, то их там уже не оказалось.
«Там его уже поджидали двое суровых незнакомцев. Они стали избивать потерпевшего и потребовали 1 300 000 рублей... в противном случае угрожая вызвать полицию и «сдать» иностранца за хранение наркотиков», — уточнили в МВД.
Иностранца спасло то, что он успел послать сообщение своему наркодилеру, который и вызвал полицию. Прибывшие оперативники задержали двух мужчин, а девушек нашли этажом выше на лестничной клетке. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.
Ранее автор йога-туров из Санкт-Петербурга обманула других преподавателей йоги на сумму 2 миллиона рублей. Мошенница, представившаяся Юлией Варавкой, собрала деньги за ретрит в Индии, но вместо этого отправила своих клиентов в другую страну, а сама скрылась в Турции.
Telegram / Mash на Мойке