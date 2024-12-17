Йогиня из Петербурга обманула единомышленников на 2 млн и скрылась за границей

Автор йога-туров из Санкт-Петербурга обманула других преподавателей йоги на сумму 2 миллиона рублей. Мошенница, представившаяся Юлией Варавкой, собрала деньги за ретрит в Индии, но вместо этого отправила своих клиентов в другую страну, а сама скрылась в Турции.

Интервью с одной из пострадавших от йога-мошенницы. Видео © SHOT

В интервью SHOT Надежда, йогиня из Москвы, рассказала, что вместе с друзьями стала жертвой этого мошенничества. Она познакомилась с Юлией в Питере, где та представилась как организатор необычных туров и опытный путешественник с обширными связями за границей. Юлия предложила Надежде и её друзьям организовать уникальный ретрит в Индии.

Группа быстро собрала необходимую сумму — по 220 000 рублей с человека — под обещание, что им будут куплены билеты из России в Индию и обратно через Шарджу, а также будет оплачено проживание в отеле в Тривандраме. Юлия улетела заранее, чтобы подготовить все детали.

Однако по прибытии в Шарджу выяснилось, что Юлия купила только билеты в один конец до ОАЭ, а сама отправилась в Турцию. Несмотря на это, группа решила не отменять свой отдых и самостоятельно добралась до Индии. С отелем, который им обещали, Юлия смогла договориться о временном размещении, но когда срок аренды истек, сотрудники отеля вызвали полицию.

Юлия заплатила гостинице всего 3 600 евро вместо обещанных 11 000 и пообещала вернуть деньги позже, после чего исчезла. Вернувшись в Москву, любители йоги подали заявление в полицию, и сейчас проводится проверка по данному делу.