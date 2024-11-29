Кому не стоит заниматься йогой: советы специалистов

Йога, несмотря на её популярность и пользу для здоровья, может быть противопоказана для определённых групп людей. Об этом рассказал хирург и травматолог-ортопед Европейского Медицинского Центра Алексей Афанасьев в интервью «Газете.ru».

По словам врача, людям с определёнными заболеваниями опорно-двигательного аппарата стоит избегать занятий йогой. В частности, это касается тех, кто страдает ревматоидным и псориатическим артритом, остеоартрозом 4 стадии, обострением подагры, анкилозирующим спондилоартритом и остеохондрозом с корешковым синдромом. Также йога не рекомендуется при миалгии ревматического и неревматического генеза.

Кроме того, занятия йогой противопоказаны при воспалении связок и сухожилий, бурситах, а также после острых травм и при болевом синдроме любого происхождения. Пациенты с хронической нестабильностью суставов также должны выбирать более подходящие для них формы физической активности, так как йога может усугубить их состояние.

Афанасьев подчеркнул, что даже если на первый взгляд нет явных противопоказаний, важно подходить к занятиям с осторожностью. Перед каждой тренировкой необходимо проводить адекватную разминку, а по завершении — заминку. Также следует избегать упражнений, которые вызывают дискомфорт или боль. Так йога, как и любая физическая активность, требует внимательного подхода и консультации с врачом, особенно если у вас есть предрасположенность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.