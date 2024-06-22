Россиянам рассказали, как йога отодвигает наступление деменции

Йога может отодвинуть наступление деменции. Об этом заявил йогин, директор Московского аштанга-йога-центра, авторизованный преподаватель аштанга-йоги традиции Шри К. Паттабхи Джойса Михаил Константинов. Специалист подтвердил тезисы из многочисленных научных статей об этом, отметив, что в его практике встречались люди, которые занимались йогой до самой глубокой старости и сохраняли здравый ум.

Он рассказал, что встречался с людьми, которые практикуют йогу в 70-80 лет и больше, находясь в совершенно здравом уме и памяти. Однако того, чтобы люди начинали заниматься, уже имея в медкарте диагноз "деменция", в его практике не было.

"Но, думаю, это оттого, что деменцию "ловят" уже на поздних стадиях. Сравнивая пожилых людей, которые занимаются йогой, с их ровесниками, которые йогой не занимаются, я делаю однозначный вывод, что йога помогает держать ум свой в здоровом состоянии", — цитирует его "Газета.Ru".

Йогин отметил, что этот вид активности работает на гармонизацию процессов всех систем организма, улучшает кровообращение и нормализует давление.