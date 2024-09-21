Врач подсказал 4 способа избавиться от вдовьего горба

Образование в области нижних шейных и верхних грудных позвонков, называемое вдовьим горбом или холкой, не только портит внешний вид, но и доставляет дискомфорт. Избавиться от него можно четырьмя способами, в их числе хирургическое вмешательство. Об этом заявил «Газете.ru» невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.

«Холка является результатом спазмирования мышц под ключицами и опущенных плеч. К этому приводят слабость мышц спины и шеи, которые не могут справиться с нагрузкой от опущенных плеч, переутомление шейных мышц, возникающее из-за длительного нахождения в неестественных позах, например, при сидении за компьютерным столом, избыточный вес», — объяснил медик.

Чтобы убрать так называемый вдовий горб, нужно решить проблему напряжения и слабости мышц шеи и спины. Когда заболевание запущено, поможет только операция, подчеркнул эксперт. На начальных стадиях расслабить и повысить эластичность мышц можно при помощи регулярного массажа, йоги и упражнений, который подберёт врач.