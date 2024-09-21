Врач подсказал 4 способа избавиться от вдовьего горба
Врач Галкин: Убрать вдовий горб на шее можно при помощи йоги и массажа
Образование в области нижних шейных и верхних грудных позвонков, называемое вдовьим горбом или холкой, не только портит внешний вид, но и доставляет дискомфорт. Избавиться от него можно четырьмя способами, в их числе хирургическое вмешательство. Об этом заявил «Газете.ru» невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.
«Холка является результатом спазмирования мышц под ключицами и опущенных плеч. К этому приводят слабость мышц спины и шеи, которые не могут справиться с нагрузкой от опущенных плеч, переутомление шейных мышц, возникающее из-за длительного нахождения в неестественных позах, например, при сидении за компьютерным столом, избыточный вес», — объяснил медик.
Чтобы убрать так называемый вдовий горб, нужно решить проблему напряжения и слабости мышц шеи и спины. Когда заболевание запущено, поможет только операция, подчеркнул эксперт. На начальных стадиях расслабить и повысить эластичность мышц можно при помощи регулярного массажа, йоги и упражнений, который подберёт врач.
Ранее Life.ru рассказывал о девочке, которой московские врачи убрали горб. Угол деформации позвоночника у маленькой уроженки Омска составлял 115 градусов, левое плечо было на десять сантиметров ниже правого, отмечался ярко выраженный рёберный горб. На фоне сколиоза развилась дыхательная недостаточность. Маленькой пациентке установили транспедикулярные винты, соединённые стержнями, и изменили ось позвоночника в трёх плоскостях, за счёт чего добились коррекции, а после уложили костный аутотрансплантат.