Московские врачи убрали огромный горб девочке из Омска

Московские врачи прооперировали двенадцатилетнюю девочку с тяжёлой формой сколиоза. Об этом сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

Снимок 12-летней девочки с тяжёлой формой сколиоза после операции. Фото © Российская детская клиническая больница

Угол деформации позвоночника у маленькой уроженки Омска составлял 115 градусов, левое плечо было на десять сантиметров ниже правого, отмечался ярко выраженный рёберный горб. В итоге врачи приняли решение исправлять ситуацию при помощи хирургического вмешательства, поскольку на фоне сколиоза развилась дыхательная недостаточность.

Сложность состояла в том, что у девочки был врождённый порок сердца и перенесённые ранее множественные хирургические вмешательства. Несмотря на все трудности, врачи продумали тактику подготовки и проведения лечения и приступили к операции. Маленькой пациентке установили транспедикулярные винты, соединённые стержнями, и изменили ось позвоночника в трёх плоскостях, за счёт чего добились коррекции, а после уложили костный аутотрансплантат.

Благодаря усилиям хирургов дисбаланс плечевого пояса и рёберный горб в итоге удалось полностью устранить, после успешной операции угол деформации не превышал 40 градусов. Помимо косметического эффекта операция существенно улучшила и функцию органов грудной клетки. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, она практически полностью восстановилась.