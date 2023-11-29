Московские врачи убрали огромный горб девочке из Омска
Московские врачи прооперировали 12-летнюю девочку с тяжёлой формой сколиоза
Снимок 12-летней девочки с тяжёлой формой сколиоза до операции. Обложка © Российская детская клиническая больница
Московские врачи прооперировали двенадцатилетнюю девочку с тяжёлой формой сколиоза. Об этом сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.
Снимок 12-летней девочки с тяжёлой формой сколиоза после операции. Фото © Российская детская клиническая больница
Угол деформации позвоночника у маленькой уроженки Омска составлял 115 градусов, левое плечо было на десять сантиметров ниже правого, отмечался ярко выраженный рёберный горб. В итоге врачи приняли решение исправлять ситуацию при помощи хирургического вмешательства, поскольку на фоне сколиоза развилась дыхательная недостаточность.
Сложность состояла в том, что у девочки был врождённый порок сердца и перенесённые ранее множественные хирургические вмешательства. Несмотря на все трудности, врачи продумали тактику подготовки и проведения лечения и приступили к операции. Маленькой пациентке установили транспедикулярные винты, соединённые стержнями, и изменили ось позвоночника в трёх плоскостях, за счёт чего добились коррекции, а после уложили костный аутотрансплантат.
Благодаря усилиям хирургов дисбаланс плечевого пояса и рёберный горб в итоге удалось полностью устранить, после успешной операции угол деформации не превышал 40 градусов. Помимо косметического эффекта операция существенно улучшила и функцию органов грудной клетки. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, она практически полностью восстановилась.
А ранее Лайф рассказывал о том, как уберечь школьника от сколиоза. Чтобы сохранить прямую спину и избежать заболеваний опорно-двигательного аппарата, нужно следовать нескольким простым, но действенным правилам. Прежде всего стоит помнить, что научить ребёнка правильно сидеть за столом, постоянно делая замечания, невозможно. Вместо этого врачи советуют придерживаться так называемого правила трёх ступеней.