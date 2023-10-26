Всё не просто так: Врач рассказал, почему удобная поза нога на ногу — это сигнал о проблемах

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал "Газете.ru", что поза нога на ногу — вредная привычка, которая говорит о наличии проблем со спиной.

"Сидеть так мы начинаем не просто так. Это попытка нашего тела компенсировать какие-то внутренние проблемы и перекосы скелета. Тело принимает такую позу, чтобы максимально разгрузить мышцы и связки. Склонность к сложным и неестественным позам с вероятностью 99% говорит о сколиозе", — сообщил медик.

По словам эксперта, во время такой позы пережимаются лимфатические сосуды, что мешает крови правильно циркулировать. Он добавил, что позвоночник занимает неправильное положение, а ноги из-за сдавленных нервов могут неметь.

Животов рассказал, что, чтобы избавиться от привычки сидеть нога на ногу, необходимо вылечить сколиоз. Он отметил, что проблема не всегда кроется в позвоночнике. По словам эксперта, всё дело в родовой травме костей черепа. С восстановлением может помочь только остеопат: сначала он поправит положение головы, а в результате этого расправятся и остальные кости, заметил специалист.

Однако полностью вылечить сколиоз во взрослом возрасте нельзя, но можно улучшить ситуацию, заключил эксперт.