«Страх и ненависть в Бурятии»: Женщина обокрала знакомого и отправилась в алкотурне

В Бурятии правоохранители задержали местную жительницу, которая украла крупную сумму с карты знакомого. Женщина успела пустить всё по ветру: она ходила по клубам, саунам и отрывалась на шопинге. Об инциденте доложили в пресс-службе республиканской полиции.

Задержанная за кражу 930 тысяч рублей. Видео © Telegram / Полиция Бурятии

По данным следствия, 28 октября задержанная выпивала вместе с потерпевшим в селе Кижинга. К утру супруга мужчины не досчиталась на его карте 930 тысяч рублей. Растерянный и похмельный гражданин причину пропажи объяснить не смог, однако из истории транзакций следовало, что денежки отправились на карту несовершеннолетней дочери собутыльницы. Правоохранители прибыли к ней домой, но там дамочки уже не было.

Вскоре стало ясно, что женщина обналичила все средства и пустилась в путешествие через Иркутск в Улан-Удэ. Гуляла беглянка красиво — занималась шопингом, посещала ночные клубы и сауны, тратила деньги на алкоголь. Веселье длилось ровно до момента задержания.

Дамочка созналась, что в ходе застолья подглядела пароль от приложения банка и перевела все деньги себе, когда её визави достиг должного состояния опьянения. Все деньги она успела потратить.