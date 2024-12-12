Позарился на святое: Под Ярославлем задержан домушник, который украл более 20 старинных икон

Сотрудники полиции Ярославской области задержали вора-домушника, который подозревается в похищении свыше 20 старинных икон. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в салоне которого была найдена похищенная икона. Святыню домушник украл из деревенского дома: с лёгкостью взломал хлипкую оконную раму, проник в жилище и забрал трофей. Но вор уже не в первый раз покушается на святое. При обыске по месту жительства у него обнаружили ещё более 20 икон, похищенных ранее. Награбленное изъяли и все улики приобщили к материалам уголовного дела.

В Ярославской области задержали похитителя более 20 старинных икон. Видео: © Telegram / IrinaVolk_MVD

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас домушник под арестом и ждёт решения своей судьбы в СИЗО. Проводится проверка о причастности его к аналогичным преступлениям на территории Ярославля и области.