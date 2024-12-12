Позарился на святое: Под Ярославлем задержан домушник, который украл более 20 старинных икон
В Ярославской области задержали мужчину, похитившего более 20 старинных икон
Сотрудники полиции Ярославской области задержали вора-домушника, который подозревается в похищении свыше 20 старинных икон. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в салоне которого была найдена похищенная икона. Святыню домушник украл из деревенского дома: с лёгкостью взломал хлипкую оконную раму, проник в жилище и забрал трофей. Но вор уже не в первый раз покушается на святое. При обыске по месту жительства у него обнаружили ещё более 20 икон, похищенных ранее. Награбленное изъяли и все улики приобщили к материалам уголовного дела.
В Ярославской области задержали похитителя более 20 старинных икон. Видео: © Telegram / IrinaVolk_MVD
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас домушник под арестом и ждёт решения своей судьбы в СИЗО. Проводится проверка о причастности его к аналогичным преступлениям на территории Ярославля и области.
Ранее сообщалось, что сиделка обокрала 100-летнего пенсионера и вынесла из его дома коллекционные монеты и награды на сумму порядка 300 тысяч рублей. 35-летняя злоумышленница с подельником отняла у дедушки все самое ценное, а после уволилась и пропала. Задержать похитительницу всё же удалось — она во всём призналась и попала в СИЗО.
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