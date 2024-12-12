Ничего святого: Сиделка украла у 100-летнего дедушки награды и заработала путёвку на нары

В Москве сиделка похитила у 100-летнего пенсионера коллекционные монеты и награды на общую сумму 300 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД России.

«Устроившись круглосуточной сиделкой к пенсионеру, проживающему на улице Новый Арбат, 35-летняя злоумышленница со своим знакомым, который вместе с ней проживал в квартире подопечного, похитила у дедушки коллекцию монет, а также его награды», — подчеркнули в ведомстве.

После того как подозреваемые сбыли украденное имущество перекупщикам, женщина уволилась с работы. Пропажу ценностей обнаружили родственники пенсионера, которые сразу же обратились в полицию. В ходе расследования удалось задержать подозреваемую и узнать, кто был скупщиком. Полиция изъяла большую часть похищенного и вернула законному владельцу.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража», сейчас она заключена под стражу. Её сообщник стал фигурантом дела по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём» и находится под подпиской о невыезде.

В МВД предупреждают: чтобы предотвратить преступления против пенсионеров, рекомендуется не хранить деньги и ценные вещи в шкафах, а лучше отнести их в банк или поместить в сейф. Не стоит открывать дверь незнакомцам, даже если они представились сотрудниками социальных или коммунальных служб. Нужно попросить посетителей предъявить документы и при необходимости позвать соседей, а также позвонить в соответствующие учреждения и уточнить, направляли ли они своего сотрудника. В случае отрицательного ответа стоит немедленно набрать 112. А если уж незнакомцы зайдут в квартиру, нужно закрыть дверь и постоянно находиться в месте, где хранятся ценности.