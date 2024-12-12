Ничего святого: Сиделка украла у 100-летнего дедушки награды и заработала путёвку на нары
Сиделка украла у 100-летнего пенсионера монеты и награды на 300 тысяч рублей
Изъятое у сиделки имущество пенсионера. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА
В Москве сиделка похитила у 100-летнего пенсионера коллекционные монеты и награды на общую сумму 300 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД России.
«Устроившись круглосуточной сиделкой к пенсионеру, проживающему на улице Новый Арбат, 35-летняя злоумышленница со своим знакомым, который вместе с ней проживал в квартире подопечного, похитила у дедушки коллекцию монет, а также его награды», — подчеркнули в ведомстве.
После того как подозреваемые сбыли украденное имущество перекупщикам, женщина уволилась с работы. Пропажу ценностей обнаружили родственники пенсионера, которые сразу же обратились в полицию. В ходе расследования удалось задержать подозреваемую и узнать, кто был скупщиком. Полиция изъяла большую часть похищенного и вернула законному владельцу.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража», сейчас она заключена под стражу. Её сообщник стал фигурантом дела по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём» и находится под подпиской о невыезде.
В МВД предупреждают: чтобы предотвратить преступления против пенсионеров, рекомендуется не хранить деньги и ценные вещи в шкафах, а лучше отнести их в банк или поместить в сейф. Не стоит открывать дверь незнакомцам, даже если они представились сотрудниками социальных или коммунальных служб. Нужно попросить посетителей предъявить документы и при необходимости позвать соседей, а также позвонить в соответствующие учреждения и уточнить, направляли ли они своего сотрудника. В случае отрицательного ответа стоит немедленно набрать 112. А если уж незнакомцы зайдут в квартиру, нужно закрыть дверь и постоянно находиться в месте, где хранятся ценности.
Ранее сообщалось, что молодая сиделка обобрала пенсионерку-инвалида на 887 тысяч, устроив шоппинг на Wildberries. Деньги были украдены с карты, которую житель Москвы открыл для своей 73-летней тёщи. На неё ежемесячно капали проценты по вкладу — по 230 тысяч рублей.