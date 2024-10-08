В Махачкале сиделка избила 94-летнюю бабушку с деменцией
Сиделка жестоко избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией в Дагестане. Вероятно, она хотела остаться незамеченной, но её действия попали на скрытую камеру видеонаблюдения, сообщает Mash.
На снятых кадрах видно, как 60-летняя женщина пинает свою подопечную и швыряет её на кровать, а пока бабушка молит о помощи и просит прекратить издевательства, постоянно её оскорбляет.
Сын пенсионерки установил скрытые камеры, когда увидел на теле матери синяки. Видео © Telegram / Mash
История произошла в Махачкале. Мужчина решил нанять сиделку для своей пожилой матери. Сначала работница произвела хорошее впечатление, однако позже на теле пенсионерки начали появляться различные синяки. Присматривающая за женщиной объяснила, что иногда старики падают и получают подобные травмы. Мужчина поверил, но на всякий случай всё же решил установить скрытую камеру. Оказалось — не зря.
Соседи услышали крики и вызвали полицию. Сотрудники нашли побитую пожилую женщину и проверили записи камер. Тогда все подозрения подтвердились. Полицейские уже начали проводить проверку. После всех разбирательств будет принято необходимое процессуальное решение, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее Life.ru рассказывал о подобном инциденте, который произошёл в Ульяновске. Там неизвестный мужчина несколько раз ударил бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Вскоре неадеквата задержали, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Telegram / Mash