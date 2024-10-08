В Махачкале сиделка избила 94-летнюю бабушку с деменцией

Сиделка жестоко избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией в Дагестане. Вероятно, она хотела остаться незамеченной, но её действия попали на скрытую камеру видеонаблюдения, сообщает Mash.

На снятых кадрах видно, как 60-летняя женщина пинает свою подопечную и швыряет её на кровать, а пока бабушка молит о помощи и просит прекратить издевательства, постоянно её оскорбляет.

Сын пенсионерки установил скрытые камеры, когда увидел на теле матери синяки. Видео © Telegram / Mash

История произошла в Махачкале. Мужчина решил нанять сиделку для своей пожилой матери. Сначала работница произвела хорошее впечатление, однако позже на теле пенсионерки начали появляться различные синяки. Присматривающая за женщиной объяснила, что иногда старики падают и получают подобные травмы. Мужчина поверил, но на всякий случай всё же решил установить скрытую камеру. Оказалось — не зря.

Соседи услышали крики и вызвали полицию. Сотрудники нашли побитую пожилую женщину и проверили записи камер. Тогда все подозрения подтвердились. Полицейские уже начали проводить проверку. После всех разбирательств будет принято необходимое процессуальное решение, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.