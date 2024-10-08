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8 октября, 09:11

В Махачкале сиделка избила 94-летнюю бабушку с деменцией

Сиделка жестоко избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией в Дагестане. Вероятно, она хотела остаться незамеченной, но её действия попали на скрытую камеру видеонаблюдения, сообщает Mash.

На снятых кадрах видно, как 60-летняя женщина пинает свою подопечную и швыряет её на кровать, а пока бабушка молит о помощи и просит прекратить издевательства, постоянно её оскорбляет.

Сын пенсионерки установил скрытые камеры, когда увидел на теле матери синяки. Видео © Telegram / Mash

История произошла в Махачкале. Мужчина решил нанять сиделку для своей пожилой матери. Сначала работница произвела хорошее впечатление, однако позже на теле пенсионерки начали появляться различные синяки. Присматривающая за женщиной объяснила, что иногда старики падают и получают подобные травмы. Мужчина поверил, но на всякий случай всё же решил установить скрытую камеру. Оказалось — не зря.

Соседи услышали крики и вызвали полицию. Сотрудники нашли побитую пожилую женщину и проверили записи камер. Тогда все подозрения подтвердились. Полицейские уже начали проводить проверку. После всех разбирательств будет принято необходимое процессуальное решение, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку мужчину отправиться на СВО
Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку мужчину отправиться на СВО

Ранее Life.ru рассказывал о подобном инциденте, который произошёл в Ульяновске. Там неизвестный мужчина несколько раз ударил бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Вскоре неадеквата задержали, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Обложка ©

Telegram / Mash

Наталья Афонина
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