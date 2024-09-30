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30 сентября, 09:28

Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку мужчину отправиться на СВО

Жителю Ульяновска, который в недавно совершил нападение на пенсионерку с цветами, предложили отправиться на СВО, где его «удаль» пойдёт на пользу. С таким заявлением выступил мэр города Александр Болдакин на заседании.

«Предлагаю горе-герою сделать один из немногих мужских поступков и заключить контракт с Минобороны. Его удаль и бойцовские навыки окажутся полезны на поле боя, а нападавший сможет пересмотреть взгляды на жизнь и научится уважать старших», — предложил на городской глава.

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Напомним, ранее в Ульяновске мужчина несколько раз нанёс удары по лицу бабушке, торговавшей цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь плача закрывать лицо руками. Неадеквата поймали, им оказался 46-летний житель Майнского района области. Возбуждено уголовное дело. Фигурант не смог объяснить свои мотивы.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Мария Любицкая
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