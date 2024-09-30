Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку мужчину отправиться на СВО
Жителю Ульяновска, который в недавно совершил нападение на пенсионерку с цветами, предложили отправиться на СВО, где его «удаль» пойдёт на пользу. С таким заявлением выступил мэр города Александр Болдакин на заседании.
«Предлагаю горе-герою сделать один из немногих мужских поступков и заключить контракт с Минобороны. Его удаль и бойцовские навыки окажутся полезны на поле боя, а нападавший сможет пересмотреть взгляды на жизнь и научится уважать старших», — предложил на городской глава.
Напомним, ранее в Ульяновске мужчина несколько раз нанёс удары по лицу бабушке, торговавшей цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь плача закрывать лицо руками. Неадеквата поймали, им оказался 46-летний житель Майнского района области. Возбуждено уголовное дело. Фигурант не смог объяснить свои мотивы.
Telegram / Ирина Волк