«Божий одуванчик»: Ученица избитой в Ульяновске бабушки рассказала, как она ездила по детдомам с хором

Выращиванием цветов бабушка занималась, как хобби. Оно приносило ей небольшую надбавку к пенсии. 69-летняя Попова овдовела, имеет 30-летнего сына. На базе реабилитационного центра пожилая женщина заведовала церковным хором, с которым ездила по детским домам и храмам. Ученица вспоминает свою учительницу с теплотой и любовью.

«У нас был многоголосный хор, на репетициях пели под фортепиано, в храмах, естественно, а капелла. Она разучивала партии с нами, руководила всем. Я была самая младшая, в дальнейшем у неё ребята были с музыкальным образованием, то есть про хор наш знали и очень его любили», — рассказала ученица kp.ru.