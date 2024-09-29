«Божий одуванчик»: Ученица избитой в Ульяновске бабушки рассказала, как она ездила по детдомам с хором
Избитая в Ульяновске пенсионерка с цветами руководила церковным хором
Ученица избитой в Ульяновской области пенсионерки с цветами рассказала о потерпевшей. По её словам, бабушка — «божий одуванчик», верит в Бога и руководит церковным хором.
Выращиванием цветов бабушка занималась, как хобби. Оно приносило ей небольшую надбавку к пенсии. 69-летняя Попова овдовела, имеет 30-летнего сына. На базе реабилитационного центра пожилая женщина заведовала церковным хором, с которым ездила по детским домам и храмам. Ученица вспоминает свою учительницу с теплотой и любовью.
«У нас был многоголосный хор, на репетициях пели под фортепиано, в храмах, естественно, а капелла. Она разучивала партии с нами, руководила всем. Я была самая младшая, в дальнейшем у неё ребята были с музыкальным образованием, то есть про хор наш знали и очень его любили», — рассказала ученица kp.ru.
Напомним, что инцидент произошёл в Ульяновской области. Старушка просто продавала свои цветы на улице, когда к ней подошёл незнакомый мужчина и несколько раз ударил кулаками в лицо. Извинения обидчика после произошедшего пенсионерка не приняла — она заявила, что они были притворными, а нападавший не раскаялся.