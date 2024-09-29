«Противно смотреть»: Избитая в Ульяновске бабуля не приняла «притворные извинения» обидчика

Ульяновская пенсионерка, которую избил неадекват возле входа в магазин, не приняла «притворные» извинения своего обидчика. По словам 69-летней женщины, Сергей извинился фальшиво, потому что испугался задержания, сообщает SHOT.

Валентина не приняла извинения избившего её неадеквата. Видео © Telegram / SHOT

«Он настолько ограниченный, что никакие слова до него не дойдут, и вот эти все его покаяния — они притворны. Он притворный. Я же учитель, психолог, я вижу. Не покаялся. Он просто испугался, что его схватили, от безысходности, что деваться некуда», — поделилась Валентина в беседе с телеграм-каналом.

Из отделения полиции пенсионерка вернулась сегодня около трёх часов ночи. Сергей извинился перед Валентиной, но та осталась непреклонной. Женщина подчеркнула, что ей даже «противно смотреть на этого человека».