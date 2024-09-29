«Противно смотреть»: Избитая в Ульяновске бабуля не приняла «притворные извинения» обидчика
Избитая в Ульяновске пенсионерка назвала обвинения своего обидчика притворными
Ульяновская пенсионерка, которую избил неадекват возле входа в магазин, не приняла «притворные» извинения своего обидчика. По словам 69-летней женщины, Сергей извинился фальшиво, потому что испугался задержания, сообщает SHOT.
Валентина не приняла извинения избившего её неадеквата. Видео © Telegram / SHOT
«Он настолько ограниченный, что никакие слова до него не дойдут, и вот эти все его покаяния — они притворны. Он притворный. Я же учитель, психолог, я вижу. Не покаялся. Он просто испугался, что его схватили, от безысходности, что деваться некуда», — поделилась Валентина в беседе с телеграм-каналом.
Из отделения полиции пенсионерка вернулась сегодня около трёх часов ночи. Сергей извинился перед Валентиной, но та осталась непреклонной. Женщина подчеркнула, что ей даже «противно смотреть на этого человека».
По словам Валентины, у неё до сих пор остались припухлости на лице, сейчас она восстанавливается. Также бывшая учительница рассказала, что незадолго до нападения на неё неадекват порезал шины семи авто во дворе дома. Тогда на него соседи написали жалобы. Пенсионерка уверена, что избивший её изверг повесил на себя много грехов.
Напомним, что ранее в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Вскоре неадеквата задержали, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мотив своего поступка изверг объяснить не смог.
Telegram / SHOT