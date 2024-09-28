«Так получилось»: Появилось видео допроса неадеквата, который побил пенсионерку в Ульяновске
МВД: Избивший пенсионерку в Ульяновске мужчина не смог объяснить мотив поступка
Ударивший пенсионерку в Ульяновске Сергей Кадрев не смог назвать точные мотивы своего деяния. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, опубликовав видео допроса неадеквата.
Избивший пенсионерку в Ульяновске Сергей Кадрев не смог объяснить мотив поступка. Видео © Telegram / Ирина Волк
Мужчина невнятно извинился перед пожилой женщиной и попросил «понять его вину».
«Так получилось», — ответил он.
Напомним, что ранее в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Через несколько часов неадеквата задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Telegram / Ирина Волк