«Так получилось»: Появилось видео допроса неадеквата, который побил пенсионерку в Ульяновске

Ударивший пенсионерку в Ульяновске Сергей Кадрев не смог назвать точные мотивы своего деяния. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, опубликовав видео допроса неадеквата.

Напомним, что ранее в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Через несколько часов неадеквата задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.