«Царь, просто царь»: Стала известна личность мужчины, жестоко избившего бабулю с цветами в Ульяновске

Стала известна личность мужчины, избившего бабушку с цветами в Ульяновске. Как сообщает SHOT, злоумышленником оказался 46-летний Сергей Кадрев.

Сергей Кадрев, избивший бабушку с цветами в Ульяновске. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, ранее на неадеквата несколько раз заводили административные дела. Он живёт в селе Степное Матюнино Майнского района. Ранее Сергей проживал в подмосковном Одинцово, где работал на стройке. Сейчас он находится на допросе, его мотивы выясняются.

Мужчина любит публиковать в соцсетях селфи с алкоголем и частенько в футболке с надписью «Царь, просто царь». Он регулярно выставляет на продажу разные вещи на сайтах: люстры, одежду, книги по психологии.