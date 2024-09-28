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28 сентября, 15:46

«Царь, просто царь»: Стала известна личность мужчины, жестоко избившего бабулю с цветами в Ульяновске

SHOT: Избивший пенсионерку с цветами в Ульяновске находится на допросе

Стала известна личность мужчины, избившего бабушку с цветами в Ульяновске. Как сообщает SHOT, злоумышленником оказался 46-летний Сергей Кадрев.

Сергей Кадрев, избивший бабушку с цветами в Ульяновске. Фото © SHOT

Сергей Кадрев, избивший бабушку с цветами в Ульяновске. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, ранее на неадеквата несколько раз заводили административные дела. Он живёт в селе Степное Матюнино Майнского района. Ранее Сергей проживал в подмосковном Одинцово, где работал на стройке. Сейчас он находится на допросе, его мотивы выясняются.

Мужчина любит публиковать в соцсетях селфи с алкоголем и частенько в футболке с надписью «Царь, просто царь». Он регулярно выставляет на продажу разные вещи на сайтах: люстры, одежду, книги по психологии.

Напомним, ранее в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Позже злоумышленника задержали. С пострадавшей бабушкой всё хорошо.

Жительница Ульяновска избила пенсионерку пакетом с железной банкой внутри
Жительница Ульяновска избила пенсионерку пакетом с железной банкой внутри
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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