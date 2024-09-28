«История потрясла»: Никас Сафронов поможет избитой в Ульяновске пенсионерке
Художник Сафронов передаст 100 тысяч рублей избитой в Ульяновске пенсионерке
Художник и почётный гражданин Ульяновска Никас Сафронов поддержит пенсионерку, избитую в городе. Как сообщил Mash, он намерен передать ей 100 тысяч рублей. Этот поступок стал его личной реакцией на несправедливое обращение с пожилой женщиной.
Художник Никас Сафронов отреагировал на избиение пенсионерки в Ульяновской области. Видео © Mash
«История потрясла меня, как и жителей всей нашей страны. <…> Наша страна всегда отличалась милосердием, и в ней не может быть места таким поступкам», — заявил Сафронов.
Кроме того, художник планирует связаться с городской администрацией или руководством магазина, где произошёл инцидент, чтобы добиться предоставления для пенсионерки легального места для торговли. Таким образом, он хочет помочь ей восстановиться и продолжить свою деятельность без препятствий.
Напомним, что ранее в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Вскоре неадеквата задержали, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мотив своего поступка изверг объяснить не смог.