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28 сентября, 19:28

«История потрясла»: Никас Сафронов поможет избитой в Ульяновске пенсионерке

Художник Сафронов передаст 100 тысяч рублей избитой в Ульяновске пенсионерке

Художник и почётный гражданин Ульяновска Никас Сафронов поддержит пенсионерку, избитую в городе. Как сообщил Mash, он намерен передать ей 100 тысяч рублей. Этот поступок стал его личной реакцией на несправедливое обращение с пожилой женщиной.

Художник Никас Сафронов отреагировал на избиение пенсионерки в Ульяновской области. Видео © Mash

«История потрясла меня, как и жителей всей нашей страны. <…> Наша страна всегда отличалась милосердием, и в ней не может быть места таким поступкам», — заявил Сафронов.

Кроме того, художник планирует связаться с городской администрацией или руководством магазина, где произошёл инцидент, чтобы добиться предоставления для пенсионерки легального места для торговли. Таким образом, он хочет помочь ей восстановиться и продолжить свою деятельность без препятствий.

Неожиданно подошёл и резко ударил: Избитая в Ульяновске бабуля теперь боится продавать цветы
Неожиданно подошёл и резко ударил: Избитая в Ульяновске бабуля теперь боится продавать цветы

Напомним, что ранее в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Вскоре неадеквата задержали, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мотив своего поступка изверг объяснить не смог.

Обложка ©

Wikipedia

Кирилл Сосновских
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