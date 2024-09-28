«История потрясла»: Никас Сафронов поможет избитой в Ульяновске пенсионерке

Художник и почётный гражданин Ульяновска Никас Сафронов поддержит пенсионерку, избитую в городе. Как сообщил Mash, он намерен передать ей 100 тысяч рублей. Этот поступок стал его личной реакцией на несправедливое обращение с пожилой женщиной.

Художник Никас Сафронов отреагировал на избиение пенсионерки в Ульяновской области. Видео © Mash

«История потрясла меня, как и жителей всей нашей страны. <…> Наша страна всегда отличалась милосердием, и в ней не может быть места таким поступкам», — заявил Сафронов.