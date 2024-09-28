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28 сентября, 17:17

Неожиданно подошёл и резко ударил: Избитая в Ульяновске бабуля теперь боится продавать цветы

Избитая в Ульяновске пенсионерка с цветами рассказала о нападении мужчины

Ульяновская пенсионерка, которую неадекват трижды ударил кулаком возле входа в магазин, теперь боится продавать цветы на том месте. Как узнал SHOT, 67-летняя женщина весь день провела в полиции и до сих пор находится ещё там.

Пенсионерка Валентина, которую избил неадекват в Ульяновске. Фото © Telegram / SHOT

Пенсионерка Валентина, которую избил неадекват в Ульяновске. Фото © Telegram / SHOT

В беседе с телеграм-каналом Валентина рассказала, что её обидчик подошёл неожиданно и резко ударил. Сперва бабушка даже ничего не поняла, но запомнила, что от нападавшего пахло алкоголем. Пенсионерка сама вызвала полицию, а на утро пошла в больницу. Ей сделали обследование, КТ показало, что серьёзных травм нет. Тем не менее инцидент отразился на здоровье Валентины — у неё резко вскочило давление на фоне повышенной гипертонии. Также у женщины остеохондроз, болят суставы.

25 лет своей жизни женщина посвятила педагогической деятельности, обучала детей в музыкальной школе. Также Валентина является автором собственной программы по экологии и культуры. Букеты она продаёт, чтобы были дополнительные средства на жизнь.

«Так получилось»: Появилось видео допроса неадеквата, который побил пенсионерку в Ульяновске
«Так получилось»: Появилось видео допроса неадеквата, который побил пенсионерку в Ульяновске

Напомним, что ранее в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Вскоре неадеквата задержали, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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