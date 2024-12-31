Деда Мороза занесло на «хёндае» на заснеженной трассе в Уфе. В ДТП с участием шести авто чудом никто не пострадал, сообщает SHOT.

Дед Мороз попал в ДТП с шестью машинами в Уфе. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, предновогодняя авария случилась на Затонском шоссе на выезде из города. Вместо знака аварийной остановки смекалистые участники ДТП поставили стул, пока ждали сотрудников ГИБДД.