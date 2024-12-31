Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 15:31

Дед Мороз попал в ДТП с шестью машинами в Уфе

Деда Мороза занесло на «хёндае» на заснеженной трассе в Уфе. В ДТП с участием шести авто чудом никто не пострадал, сообщает SHOT.

Дед Мороз попал в ДТП с шестью машинами в Уфе. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, предновогодняя авария случилась на Затонском шоссе на выезде из города. Вместо знака аварийной остановки смекалистые участники ДТП поставили стул, пока ждали сотрудников ГИБДД.

Пьяный Гринч на «Ауди» разнёс ледовый городок в Башкирии
Пьяный Гринч на «Ауди» разнёс ледовый городок в Башкирии

Ранее в Уфе на городском мероприятии наш Дед Мороз и заморский Санта-Клаус неожиданно устроили настоящее «ледовое побоище» — Life.ru показывал видео произошедшего. Победу в поединке одержал всё же отечественный волшебник. Позже он назвал причины драки.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Дед Мороз
  • Новый год
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar