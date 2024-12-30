«Всё время докапывался»: Дед Мороз из Уфы рассказал подробности драки с Санта-Клаусом

Аниматор в костюме Деда Мороза из Уфы, который оказался втянут в драку с мужчиной, переодетым в Санта-Клауса, раскрыл подробности конфликта. Как оказалось, «борьба» началась на ровном месте — заморского коллегу немного заклинило.

Мужчина в образе Деда Мороза рассказал, как началась драка с аниматором в костюме Санта-Клауса в Уфе. Видео © Telegram / Mash Batash

В беседе с Mash Batash парень рассказал, что его отправили на мероприятие от компьютерного клуба. В тот вечер он успел посетить несколько точек в городе и раздать желающим конфеты. Именно тогда он заметил «Санту», который постоянно пытался его задеть.

«Всё время докапывался до меня Санта. Один раз докопается — я отойду, второй раз — отойду. Потом он подходит ко мне, бросил мешок и начал пытаться меня бороть... После драки мы просто посмотрели друг на друга, пожали руки и разошлись», — рассказал аниматор, уточнив, что обошлось лишь небольшим ушибом ноги.