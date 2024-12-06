Историк рассказал, почему Санта-Клаус одинок, в отличие от Деда Мороза
Историк Шишкин: Санта-Клаус один, потому что классики не придумали ему компанию
Ежегодно в разных уголках света 6 декабря отмечают День рождения Санта-Клауса — праздник ещё одного волшебника, который дарит чудеса и подарки детям в новогоднюю ночь. Правда, везде он ходит один. Историк Олег Шишкин рассказал, почему у известного волшебника нет никаких помощников, в отличие от нашего Деда Мороза.
У Санта-Клауса даже нет напарницы, похожей на Снегурочку, потому что у Запада не было драматурга Островского, который написал одноимённую сказку. В произведении впервые появляется Снегурочка, которая, кстати, была без Деда Мороза. В русском сознании постепенно произошло соединение волшебника и красавицы.
При этом у Санта-Клауса есть олени, на которых он обычно приезжает из Лапландии. В России главный новогодний волшебник живёт в Великом Устюге. Жители и гости страны могут бывать даже на станции Деда Мороза, которая находится на трёх вокзалах.
«Это бывший павильон царской семьи, которая приезжала в Москву. То есть у Санта-Клауса никого нет и он одинок только потому, что у Запада нет таких великих и выдающихся классиков, как у нас, которые смогли бы придумать ему компанию», — заключил собеседник Life.ru.
Впереди россиян ждёт главное событие зимы — Новый год. Ежегодно дети и даже взрослые пишут письма Деду Морозу — доброму бородатому волшебнику — и просят самые заветные подарки за хорошее поведение. Психолог Диана Толкачёва рассказала, что людям необходимо каждый год писать письмо. Это уже не просто детская забава, а важный ритуал, который напрямую может повлиять на будущее.
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