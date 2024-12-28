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28 декабря, 14:46

Дед Мороз и Санта-Клаус устроили ледовое побоище на катке в Уфе

Дед Мороз и Санта-Клаус подрались на катке в Уфе

Необычная драка произошла за пару дней до Нового года. Дед Мороз и Санта-Клаус решили сразиться за каток в Уфе, сообщает SHOT.

Дед Мороз и Санта-Клаус подрались в Уфе. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, российский Дед Мороз попытался выгнать зарубежного гостя с «Арт-Квадрата», но тот отказался уходить и принял бой. Победу в битве новогодних волшебников одержал отечественный дед. В конце он проявил уважение к своему оппоненту и протянул ему руку.

Историк рассказал, почему Санта-Клаус одинок, в отличие от Деда Мороза
Историк рассказал, почему Санта-Клаус одинок, в отличие от Деда Мороза

А ранее Life.ru писал, что главный Дед Мороз России на санях-иномарках насобирал штрафов на 24 тысячи рублей. 47-летний актёр Андрей Балин в свободное от новогодних забот время катается по дорогам Вологодской области на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Дарья Нарыкова
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