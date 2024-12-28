Дед Мороз и Санта-Клаус устроили ледовое побоище на катке в Уфе

Необычная драка произошла за пару дней до Нового года. Дед Мороз и Санта-Клаус решили сразиться за каток в Уфе, сообщает SHOT.

Дед Мороз и Санта-Клаус подрались в Уфе. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, российский Дед Мороз попытался выгнать зарубежного гостя с «Арт-Квадрата», но тот отказался уходить и принял бой. Победу в битве новогодних волшебников одержал отечественный дед. В конце он проявил уважение к своему оппоненту и протянул ему руку.