Главный Дед Мороз России на санях-иномарках насобирал штрафов на 24 тысячи

Главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал дорожных штрафов на 24,5 тысячи рублей на своих иномарках. Как сообщает SHOT, 47-летний актёр Андрей Балин, в свободное от новогодних забот время катается по дорогам Вологодской области на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35.

Несмотря на магические способности и волшебный посох, избежать встречи с суровой реальностью российских дорог Деду Морозу ему не удалось. Чаще всего актёр попадался на превышении скорости до 40 и 60 км/ч. Всего за этот год на трёх внедорожниках набралось штрафов на 24,5 тысячи рублей. Часть из них Балин уже погасил.

Личность всероссийского Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин родился и живёт в Великом Устюге. В «Дом Деда Мороза» устроился в 22 года — сразу после того, как окончил колледж по специальности «зоотехник». Несколько лет назад он открыл небольшой бизнес — сувенирную лавку в собственной резиденции, но позднее её пришлось закрыть.