Ефремов сыграет Деда Мороза на новогоднем капустнике в тюрьме
Mash: Ефремов не выйдет по УДО в 2024 году, зато сыграет Деда Мороза
Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) © kino.1tv.ru
Михаил Ефремов может стать Дедом Морозом на новогоднем корпоративе в ИК-4 Белгородской области. Однако стоит отметить, что он не получит условно-досрочное освобождение в 2024 году.
По информации Mash, актёру дали понять, что его шансы на УДО снижаются из-за беспочвенного хайпа в СМИ о его якобы ухудшившемся здоровье. Тем не менее, результаты медицинского обследования показали, что с ним всё в порядке, отклонений от нормы нет. Однако в плане поведения у него возникли проблемы — за это он получил очередной выговор.
Согласно данным телеграм-канала, прошение о условно-досрочном освобождении не поступало ни в колонию, ни в суд. Представители Михаила сообщили, что планируют подать соответствующие документы только в 2025 году. А пока у Ефремова есть возможность немного улучшить свою репутацию, участвуя в новогоднем празднике для заключённых — администрация колонии рассматривает его кандидатуру на роль Деда Мороза.
Напомним, в 2020 году актёр Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Суд приговорил артиста к 7,5 годам тюрьмы. Друг и коллега Иван Охлобыстин призвал выпустить Ефремова по УДО, поскольку тот очень болен. Актёр якобы с трудом дышит и почти перестал разговаривать из-за болезни. По словам врача, у артиста развивается хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).