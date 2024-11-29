Ефремов сыграет Деда Мороза на новогоднем капустнике в тюрьме

Михаил Ефремов может стать Дедом Морозом на новогоднем корпоративе в ИК-4 Белгородской области. Однако стоит отметить, что он не получит условно-досрочное освобождение в 2024 году.

По информации Mash, актёру дали понять, что его шансы на УДО снижаются из-за беспочвенного хайпа в СМИ о его якобы ухудшившемся здоровье. Тем не менее, результаты медицинского обследования показали, что с ним всё в порядке, отклонений от нормы нет. Однако в плане поведения у него возникли проблемы — за это он получил очередной выговор.