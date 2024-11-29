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29 ноября, 09:13

Ефремов сыграет Деда Мороза на новогоднем капустнике в тюрьме

Mash: Ефремов не выйдет по УДО в 2024 году, зато сыграет Деда Мороза

Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) © kino.1tv.ru

Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) © kino.1tv.ru

Михаил Ефремов может стать Дедом Морозом на новогоднем корпоративе в ИК-4 Белгородской области. Однако стоит отметить, что он не получит условно-досрочное освобождение в 2024 году.

По информации Mash, актёру дали понять, что его шансы на УДО снижаются из-за беспочвенного хайпа в СМИ о его якобы ухудшившемся здоровье. Тем не менее, результаты медицинского обследования показали, что с ним всё в порядке, отклонений от нормы нет. Однако в плане поведения у него возникли проблемы — за это он получил очередной выговор.

Согласно данным телеграм-канала, прошение о условно-досрочном освобождении не поступало ни в колонию, ни в суд. Представители Михаила сообщили, что планируют подать соответствующие документы только в 2025 году. А пока у Ефремова есть возможность немного улучшить свою репутацию, участвуя в новогоднем празднике для заключённых — администрация колонии рассматривает его кандидатуру на роль Деда Мороза.

Нарушения дисциплины в колонии могли лишить Ефремова шанса на УДО к Новому году
Нарушения дисциплины в колонии могли лишить Ефремова шанса на УДО к Новому году

Напомним, в 2020 году актёр Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Суд приговорил артиста к 7,5 годам тюрьмы. Друг и коллега Иван Охлобыстин призвал выпустить Ефремова по УДО, поскольку тот очень болен. Актёр якобы с трудом дышит и почти перестал разговаривать из-за болезни. По словам врача, у артиста развивается хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).

Марина Фещенко
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