Пьяный Гринч на «Ауди» разнёс ледовый городок в Башкирии
Пьяный водитель «Ауди» разнёс ледовый городок в Мишкинском районе Башкирии
Авария произошла в Мишкинском районе Башкирии. Как шутят наши коллеги из SHOT, 23-летний водитель, видимо, решил почувствовать себя Вином Дизелем из «Форсажа». Однако он забыл о том, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Увлекшись скоростью, он не рассчитал расстояние до ледяных фигур и разрушил городок.
Видео © SHOT
Нарушитель повредил ледяные заборы, фигуры и гирлянды.
Ранее в Подмосковье столкнулись легковушка и автобус. В результате ДТП погибли три человека: водитель легковушки и два его пассажира. Авария произошла по вине легкового автомобиля — он выехал на встречную полосу.
SHOT