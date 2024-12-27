Пьяный Гринч на «Ауди» разнёс ледовый городок в Башкирии

Авария произошла в Мишкинском районе Башкирии. Как шутят наши коллеги из SHOT, 23-летний водитель, видимо, решил почувствовать себя Вином Дизелем из «Форсажа». Однако он забыл о том, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Увлекшись скоростью, он не рассчитал расстояние до ледяных фигур и разрушил городок.