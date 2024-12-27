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27 декабря, 11:00

Пьяный Гринч на «Ауди» разнёс ледовый городок в Башкирии

Пьяный водитель «Ауди» разнёс ледовый городок в Мишкинском районе Башкирии

Авария произошла в Мишкинском районе Башкирии. Как шутят наши коллеги из SHOT, 23-летний водитель, видимо, решил почувствовать себя Вином Дизелем из «Форсажа». Однако он забыл о том, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Увлекшись скоростью, он не рассчитал расстояние до ледяных фигур и разрушил городок.

Видео © SHOT

Нарушитель повредил ледяные заборы, фигуры и гирлянды.

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Ранее в Подмосковье столкнулись легковушка и автобус. В результате ДТП погибли три человека: водитель легковушки и два его пассажира. Авария произошла по вине легкового автомобиля — он выехал на встречную полосу.

Обложка ©

SHOT

Марина Фещенко
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