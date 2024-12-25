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24 декабря, 21:06

Три человека погибли при столкновении легковушки и автобуса в Подмосковье

Ситуация на месте ДТП в Дмитровском г.о. Подмосковья. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Ситуация на месте ДТП в Дмитровском г.о. Подмосковья. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В Дмитровском городском округе Московской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, около 20:00 водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по дороге ММК-Никольское-Горки, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, сообщило ГУ МВД России по Московской области.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и два его пассажира погибли на месте. Ещё один пассажир получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

ДТП с участием рейсового автобуса. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

Прокуратура Московской области в телеграм-канале сообщила, что взяла под контроль выяснение всех обстоятельств происшествия и ход доследственной проверки. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте аварии, устанавливая все детали случившегося.

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Ранее Life.ru писал, что вечером 22 декабря на юге Москвы случилась серьёзная авария. В ДТП попали автобус, пожарная машина и три легковых автомобиля. На место прибыли несколько расчётов МЧС и не менее восьми машин скорой помощи.

Артём Гапоненко
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