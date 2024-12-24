Опубликовано видео «огненного» ДТП, из-за которого перекрыли трассу под Красноярском

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло столкновение легкового автомобиля Toyota с двумя грузовиками, в результате чего оба грузовика загорелись. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Авария случилась на 961-м километре дороги, недалеко от кольцевой развязки в Рыбинском районе. Этот участок трассы находится между Красноярском (примерно 160 км до него) и Иркутском (900 км).

Движение в обоих направлениях временно остановлено, организован объезд через поселок Громадск и село Рыбное.

В результате происшествия один человек получил травмы и был госпитализирован. Пожар ликвидируют 11 сотрудников МЧС с использованием трех пожарных машин.