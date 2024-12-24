Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 13:17

Опубликовано видео «огненного» ДТП, из-за которого перекрыли трассу под Красноярском

Под Красноярском из-за ДТП с грузовиками перекрыли федеральную трассу Р-255

Обложка © Кадр из видео пресс-службы МВД по Красноярскому краю

Обложка © Кадр из видео пресс-службы МВД по Красноярскому краю

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло столкновение легкового автомобиля Toyota с двумя грузовиками, в результате чего оба грузовика загорелись. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Авария случилась на 961-м километре дороги, недалеко от кольцевой развязки в Рыбинском районе. Этот участок трассы находится между Красноярском (примерно 160 км до него) и Иркутском (900 км).

Видео © Пресс-служба МВД по Красноярскому краю

Движение в обоих направлениях временно остановлено, организован объезд через поселок Громадск и село Рыбное.

В результате происшествия один человек получил травмы и был госпитализирован. Пожар ликвидируют 11 сотрудников МЧС с использованием трех пожарных машин.

Пять человек погибли в страшной аварии в Кабардино-Балкарии
Пять человек погибли в страшной аварии в Кабардино-Балкарии

Ранее в московском районе Ясенево перевернулась фура с водкой, она наехала на отбойник. Водителя с травмами доставили в больницу. Стоимость разбитых бутылок ещё предстоит выявить.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar