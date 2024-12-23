На МКАД фура с водкой устроила «пьяный» переворот
На МКАД перевернулась фура с водкой, водитель госпитализирован
На участке МКАД в московском районе Ясенево фура с водкой попала в ДТП. Фото © Telegram / SHOT
На участке МКАД в московском районе Ясенево фура с водкой попала в ДТП. Автомобиль перевернулся, водитель с травмами доставлен в больницу, сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что грузовик с водкой наехал на отбойник. Мощное столкновение перевернуло тягач с прицепом на бок. Шофёру вызвали скорую помощь, он госпитализирован. В результате инцидента перекрыто три полосы движения. Перед аварией уже скопилась крупная пробка. Стоимость разбитых бутылок ещё предстоит вычислить.
Вчера вечером на юге Москвы случилась серьёзная авария. Предварительно, в ДТП попали автобус, пожарная машина и три легковых автомобиля. На место прибыли несколько расчётов МЧС и не менее восьми машин скорой помощи. Также сообщали о приехавших психологах.