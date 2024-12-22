Количество пострадавших в ДТП с пятью машинами на юге Москвы достигло 12 человек
Стало известно о ещё двух пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием пожарной машины, автобуса и трёх легковушек на юге Москвы. Таким образом, травмами в общей сложности отделались 12 человек, а не 10, как сообщалось ранее.
«Количество пострадавших увеличилось до 12. На место прибыл медицинский вертолёт для эвакуации пострадавших в больницы», — рассказали ТАСС в экстренных службах.
Напомним, что пять транспортных средств не поделили дорогу вечером 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля «КамАЗ», который выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Telegram / SHOT